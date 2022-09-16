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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
أمزكار كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬أمزكار‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬وتهدينا‭ ‬الحياة‭ ‬أضواء‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬النفق،‭ ‬تدعونا‭ ‬كي‭ ‬ننسى‭ ‬ألما‭ ‬عشناه‭”. ‬ تسكت كتبت‭ ‬المغنية‭ ‬ابتسام‭ ‬تسكت‭  ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إن‭ ‬مفتاح‭ ‬النضوج‭ ‬هو‭ ‬تقديم‭ ‬أبعادنا‭. ‬الأعلى‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬إلى‭ ‬إدراكنا‭”.‬ لزرق كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬أسماء‭ ‬لزرق‭أكمل القراءة »

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