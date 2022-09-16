الصباح الفني
قالوا
أمزكار كتبت الروائية فاطمة الزهراء أمزكار تدوينة جاء فيها “وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشناه”. تسكت كتبت المغنية ابتسام تسكت تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “إن مفتاح النضوج هو تقديم أبعادنا. الأعلى من الوعي إلى إدراكنا”. لزرق كتبت الفنانة أسماء لزرقأكمل القراءة »
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