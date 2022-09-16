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وطنية

كرة‭ ‬تهريب‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الداخلية

منذ 19 ثانية
المهنيون‭ ‬كشفوا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬القطاع‭       (‬أرشيف‭)‬
الوزير‭ ‬الوصي‭ ‬يتعهد‭ ‬بإدماج‭ ‬ملاك‭ ‬بعض‭ ‬القوارب‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الفلاحي كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬بعض‭ ‬تفاصيل‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬محمد‭ ‬صديقي،‭ ‬وزير‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري،‭ ‬ومهنيي‭ ‬الصيد،‭ ‬وناقش‭ ‬الاختلالات‭ ‬التي‭ ‬يعرفها‭ ‬القطاع،‭ ‬خاصة‭ ‬انتشار‭ ‬قوارب‭ ‬الصيد‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ “‬المعيشية‭”.‬ وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬أبدى،‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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