وطنية
كرة تهريب الأسماك في مرمى الداخلية
الوزير الوصي يتعهد بإدماج ملاك بعض القوارب في المجال الفلاحي كشف مصدر مطلع بعض تفاصيل اللقاء الذي جمع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومهنيي الصيد، وناقش الاختلالات التي يعرفها القطاع، خاصة انتشار قوارب الصيد غير القانونية المعروفة باسم “المعيشية”. وأوضح المصدر نفسه أن الوزير أبدى، فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا