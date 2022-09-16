الرياضة
جدل بالفتح بسبب مسؤول عن التطوير
أثار مسؤول عن التطوير بالمكتب المديري للفتح الرياضي، استياء جمهور الفريق، بسبب تدخلاته في شؤون فروع النادي، خصوصا في فرع كرة السلة، الذي فاز بعدد من الألقاب في السنوات الأخيرة. وعلمت “الصباح”، أن مكونات الفريق مستاءة من تدخل المسؤول في انتدابات اللاعبين وتغيير المدربين، رغم أن الفريقأكمل القراءة »
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