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الرياضة

كواليس الفرق

منذ 3 دقائق
الوداد الرياضي استعان حمزة أسرير، لاعب الوداد الرياضي، بمفوض قضائي، لإثبات منعه من خوض التداريب مع الفريق، رغم التزامه معه بعقد يستمر إلى غاية يونيو 2022. ووضع الوداد أسرير ضمن لائحة المغادرين في «الميركاتو» الصيفي الأخير، لكنه رفض فسخ عقده. المغرب التطواني عجز المغرب التطواني عن تأهيلأكمل القراءة »

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