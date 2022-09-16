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اذاعة وتلفزيون

“كنبغيك حتى أنا” على “الأولى”

منذ 14 ثانية
سيكون مشاهدو القناة “الأولى” اليوم (الجمعة)، على موعد مع أحداث الفيلم التلفزيوني “كنبغيك حتى أنا” من إخراج إدريس الروخ. وتدور أحداث الفيلم الذي ألفه عدنان موحجة، حول غيثة وفريد زوجين في شجار دائم، كأن هناك حربا بينهما لا تهدأ. يظل الصراع محتدما حتى تكتشف غيثة أنها حامل، فيقررانأكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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