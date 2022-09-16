الرياضة
جمهور الوداد ممنوع من التنقل إلى خريبكة
الأولمبيك برر قراره بالخوف من «انفلات تنظيمي» فاجأ المكتب المسير لأولمبيك خريبكة جماهير الوداد الرياضي بمنعها من التنقل إلى المدينة، لمتابعة المباراة التي ستجمع بين الأولمبيك والفريق الأحمر، بعد غد (الأحد)، بملعب الفوسفاط، في السابعة والربع، لحساب الجولة الثالثة من البطولة الوطنية. وأصدر خريبكة بيانا، أول أمسأكمل القراءة »
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