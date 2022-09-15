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حوادث

حريق بسوق المتلاشيات بالصويرة

منذ دقيقة واحدة
اندلع حريق مهول، مطلع الأسبوع الجاري، بسوق المتلاشيات التابع للحي الصناعي بالصويرة خلف خسائر كبيرة وأتى على محتويات السوق وما تبقى من الحي. وذكرت المصادر أن الحريق زحف على مجموعة من البراريك والمفروشات القديمة، ولحسن الحظ لم يخلف خسائر في الأرواح ولحدود اللحظة لم تعرف أسبابه. وفورأكمل القراءة »

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