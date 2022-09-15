حموشي يستقبل مديرة المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية

استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن ومراقبة التراب الوطني، اليوم (الخميس) بالرباط، اسبيرانزا كاستيليرو لامازاريس، كاتبة الدولة ومديرة المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية.

وأوردت مديرية حموشي، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء يأتي على هامش زيارة العمل، التي تقوم بها المسؤولة الإسبانية إلى المغرب، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية التي تحظى باهتمام مشترك.

وذكر المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل فرصة لاستعراض مستويات وأشكال التعاون القائم حاليا بين المملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية، وآليات تمتينه وتطويره، ليكون في مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفي مستوى الجاهزية والفعالية التي تتطلبها موجبات حماية الأمن المشترك في ظل التحديات الأمنية المتنامية والمستجدة على الصعيدين الدولي والجهوي.