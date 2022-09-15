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تجزئة سكنية فوق هبة ملكية

منذ دقيقتين
القضاء تابع رئيس بلدية جرف الملحة بالحصول على منفعة يمثل رئيس بلدية جرف الملحة، المعزول بقرار من المحكمة الإدارية، أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية الرباط، أكتوبر المقبل، بعدما استولى على هبة ملكية وأقام تجزئة سكنية فوقها رغم أنها مصنفة «هبة ملكية”، ليجره خمسة مستشارين معهأكمل القراءة »

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