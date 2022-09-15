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إيران تبتز العالم بإرهابيين مغاربة

منذ 9 دقائق
زعيمهم يعيش حياة الرفاهية في طهران ويقود تداريب لاستعمال طائرات “الدرون” وفرت إيران، في إطار حربها غير المعلنة على المغرب، الحماية لإرهابيين مغاربة، مما تبقى من فلول تنظيم “القاعدة”، إذ استقطبت أجهزتها الاستخباراتية عددا منهم إلى أراضيها وضمنت حمايتهم، في انتظار صدور تعليمات لتكليفهم بأوامر جديدة. ولاأكمل القراءة »

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