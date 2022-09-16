الرياضة
الزاكي يحسم لائحة طنجة
تضم 33 لاعبا أغلبهم جدد حسم المدرب بادو الزاكي اللائحة النهائية لاتحاد طنجة، التي يخوض بها غمار البطولة الوطنية للموسم الحالي، وتتألف من 33 لاعبا، 19 منهم تعاقدوا مع الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية. وتضم اللائحة في حراسة المرمى بدر الدين بن عاشور وعماد عسكر وعيسى سيودي.أكمل القراءة »
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