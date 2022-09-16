وطنية
وهبي: قصر العدالة يخضع لمراقبة إلكترونية
أكد أن الهدف منها الحذر وحماية المتقاضين ومحاربة الفساد قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن قصر العدالة الجديد الذي تم افتتاحه رسميا، بداية الأسبوع الجاري، يخضع لنظام مراقبة إلكتروني متطور بشكل يومي، وهدفه حماية المتقاضين ومحاربة الفساد، وهو ما رد عليه محامون ضمنهم نقيب بأنأكمل القراءة »
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