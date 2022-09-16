fbpx
وطنية

وهبي‭: ‬قصر‭ ‬العدالة‭ ‬يخضع‭ ‬لمراقبة‭ ‬إلكترونية

منذ 27 ثانية
أكد‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬منها‭ ‬الحذر‭ ‬وحماية‭ ‬المتقاضين‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬ قال‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬إن‭ ‬قصر‭ ‬العدالة‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬افتتاحه‭ ‬رسميا،‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري،‭ ‬يخضع‭ ‬لنظام‭ ‬مراقبة‭ ‬إلكتروني‭ ‬متطور‭ ‬بشكل‭ ‬يومي،‭ ‬وهدفه‭ ‬حماية‭ ‬المتقاضين‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬رد‭ ‬عليه‭ ‬محامون‭ ‬ضمنهم‭ ‬نقيب‭ ‬بأن‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 27 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.