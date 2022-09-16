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الصباح الفني

أندراوس‭ ‬يغني‭ ‬بالدارجة‭ ‬المغربية

منذ 15 ثانية
فادي أندراوس (خاص)
أطلق‭ ‬الفنان‭ ‬فادي‭ ‬أندراوس‭ ‬أغنية‭ ‬بالدارجة‭ ‬المغربية‭ ‬بعنوان‭ “‬دادا‭” ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬ثمرة‭ ‬تعاون‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المنتج‭ ‬الموسيقي‭ “‬مو‭ ‬بيزي‭”.‬ وتعد‭ ‬الأغنية‭ ‬أول‭ ‬إصداراته‭ ‬بالدارجة‭ ‬المغربية،‭ ‬التي‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬أدائها‭ ‬وجاءت‭ ‬مزيجا‭ ‬بين‭ ‬الإيقاعات‭ ‬العربية‭ ‬والإفريقية‭ ‬والعالمية‭.‬ وتعاون‭ ‬أندراوس‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب‭ ‬مع‭أكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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