الصباح الفني
أندراوس يغني بالدارجة المغربية
أطلق الفنان فادي أندراوس أغنية بالدارجة المغربية بعنوان “دادا” على قناته الرسمية على “يوتوب”، وهي ثمرة تعاون بينه وبين المنتج الموسيقي “مو بيزي”. وتعد الأغنية أول إصداراته بالدارجة المغربية، التي تألق في أدائها وجاءت مزيجا بين الإيقاعات العربية والإفريقية والعالمية. وتعاون أندراوس في إنجاز الفيديو كليب معأكمل القراءة »
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