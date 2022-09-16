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حوادث

الحبس لموظف اختلس 12 مليونا

منذ 19 ثانية
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، على موظف بمؤسسة للقروض الصغرى بتاونات، بالحبس موقوف التنفيذ لسنة واحدة و5 آلاف درهم غرامة نافذة لأجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات بنكية”. وناقشت ملفه في ثالث جلسة بعد 3 أشهر ونصف من إدراجهأكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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