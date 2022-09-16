الرياضة
المنتخب في القبعة الأولى بقرعة “الشان”
يدخل تجمعا إعداديا الاثنين المقبل استعدادا لمشاركته في البطولة القارية وضعت قرعة نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المقرر إجراؤها في فاتح أكتوبر المقبل بالجزائر، المنتخب الوطني المغربي في القبعة الأولى. وجاء المنتخب الوطني المحلي في القبعة الأولى، بالنظر إلى حصوله على اللقب القاري في آخر نسختين، بعدأكمل القراءة »
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