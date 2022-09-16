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وطنية

أزولاي: التنوع والحداثة يجمعان المغرب وسنغافورة

منذ 7 ثواني
قال أندري أزولاي، مستشار الملك، إن التنوع والحداثة الاجتماعية هما عنوان التوجه الذي يتقاسمه المغرب وسنغافورة ويتميزان به. وألقى أزولاي الذي شارك، أخيرا، في مؤتمر سنغافورة، كلمة تحدث فيها عن «تلاحم المجتمعات» أمام حليمة يعقوب، رئيسة الدولة التي افتتحت المؤتمر، بمشاركة لي هسين لونج الوزير الأول السنغافوريأكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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