وطنية
أزولاي: التنوع والحداثة يجمعان المغرب وسنغافورة
قال أندري أزولاي، مستشار الملك، إن التنوع والحداثة الاجتماعية هما عنوان التوجه الذي يتقاسمه المغرب وسنغافورة ويتميزان به. وألقى أزولاي الذي شارك، أخيرا، في مؤتمر سنغافورة، كلمة تحدث فيها عن «تلاحم المجتمعات» أمام حليمة يعقوب، رئيسة الدولة التي افتتحت المؤتمر، بمشاركة لي هسين لونج الوزير الأول السنغافوريأكمل القراءة »
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