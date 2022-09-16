الرياضة
رمزي: سأبقى رهن إشارة المنتخب
أبدى عادل رمزي، مدرب أمل إندهوفن الهولندي، في تصريح خص به إحدى القنوات التلفزيونية الهولندية، أنه رهن إشارة الكرة المغربية من موقعه الحالي، وتقديم المساعدة التي يبتغيها المنتخب الوطني، رغم أنه لم يتمكن من الالتحاق بالطاقم التقني للأسود. وأوضح رمزي أنه مستعد لخدمة الكرة المغربية، مشيرا إلىأكمل القراءة »
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