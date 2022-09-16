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الصباح الفني

لطفي: والدي تعرض للنصب

منذ 15 ثانية
أكد الممثل عمر لطفي أن والده تعرض لعملية نصب، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها، والتي كانت سببا في مواجهته عدة صعوبات وتدهور وضعه الصحي ودخوله إلى المستشفى. وقال لطفي، الذي تقاسم مع متابعي صفحته الرسمية صورتين رفقة والده ووالدته على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، في رسالة جاءأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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