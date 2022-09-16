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الرياضة

وجدة دون ملعب للتدريب

منذ 9 ثواني
قررت إدارة الملعب الشرفي بوجدة إقفال الملعب الملحق ثلاثة أسابيع، من أجل صيانة عشب الملعب المخصص للتداريب. واضطر لاعبو مولودية وجدة إلى التمرن بأرضية غير صالحة لملعب حسنية لازاري، ما أدى إلى إصابة العديد منهم. وأشار عبدالسلام تاليم، مدير الملعب الشرفي، إلى أن الأشغال انطلقت، وستتم معالجةأكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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