اذاعة وتلفزيون
بلمير وسن الثلاثين
احتفلت الفنانة رجاء بلمير ببلوغها سن الثلاثين في حفل ضم أفراد عائلتها وأصدقاءها، والذي نشرت صورا من أجوائه على حسابها الرسمي على “إنستغرام”. وقالت بلمير عن عيد ميلادها “ثلاثين سنة فرح، رقم أتفاءل فيه خيرا بإذن الله، ورقم مميز جدا. أشكركم على المفاجأة الرائعة وحضور عائلتي وأصدقائيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا