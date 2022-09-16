fbpx
اذاعة وتلفزيون

بلمير وسن الثلاثين

منذ 11 ثانية
احتفلت الفنانة رجاء بلمير ببلوغها سن الثلاثين في حفل ضم أفراد عائلتها وأصدقاءها، والذي نشرت صورا من أجوائه على حسابها الرسمي على “إنستغرام”. وقالت بلمير عن عيد ميلادها “ثلاثين سنة فرح، رقم أتفاءل فيه خيرا بإذن الله، ورقم مميز جدا. أشكركم على المفاجأة الرائعة وحضور عائلتي وأصدقائيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.