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الرياضة

البرمجة تربك آسفي

منذ دقيقة واحدة
العصبة غيرت موعد مباراة بركان في آخر لحظة قامت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بتغيير موعد انطلاق مباراة نهضة بركان ضد أولمبيك آسفي بعد غد (الأحد)، في إطار الدورة الثالثة من بطولة القسم الأول، دون تحديد أسباب ذلك. وتوصلت إدارة فريق آسفي بمراسلة من العصبة تؤكد فيهاأكمل القراءة »

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