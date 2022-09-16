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الرياضة

خريبكة يعير لاعبين للحسنية

منذ 14 ثانية
الدريدي يحتفظ بالأواني والصافي وكوباس بالفريق الأول التحقت ثلاثة عناصر معارة من أولمبيك خريبكة إلى حسنية بلدية خريبكة، من أجل تمكينها من المنافسة، ومنح الإضافة للفريق العائد إلى منافسات بطولة القسم الثاني هواة. وانضم يوسف أبو زيد والحارس شمس الدين التادلي وأحمد كبيري، على سبيل الإعارة إلىأكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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