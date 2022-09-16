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مجتمع

الوسيط‭… ‬الترافع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬

منذ 17 ثانية
وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬سابقة‭ ‬ضد‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭               (‬أرشيف‭)‬
مطالب‭ ‬بإلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام ومأسسة‭ ‬دور‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الآليات‭ ‬الأممية‭ ‬ قدم‭ ‬الوسيط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬خلاصات‭ ‬تقريره‭ ‬الموازي‭ ‬للتقرير‭ ‬الوطني،‭ ‬برسم‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬للاستعراض‭ ‬الدوري‭ ‬الشامل،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬للمفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬خلال‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬ واستند‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬المعطيات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭أكمل القراءة »

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