مجتمع
الوسيط… الترافع من أجل حقوق الإنسان
مطالب بإلغاء عقوبة الإعدام ومأسسة دور البرلمان في التفاعل مع الآليات الأممية قدم الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، خلاصات تقريره الموازي للتقرير الوطني، برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، الذي تم تقديمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال مارس الماضي. واستند التقرير إلى المعطيات التي تم رصدهاأكمل القراءة »
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