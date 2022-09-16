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الرياضة

21 لاعبا جديدا بورزازات

منذ 17 ثانية
أضافت إدارة النادي البلدي لورزازات 21 لاعبا جديدا إلى اللائحة النهائية، التي سيعتمد عليها في الموسم الجديد، الذي سينطلق بشكل رسمي يوم 24 شتنبر الجاري. وحافظ الفريق الورزازي على خمسة لاعبين فقط من القائمة، التي دافعت عن قميصه في الموسم الماضي، ووقع عقودا مع ثلاثة لاعبين منأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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