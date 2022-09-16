اذاعة وتلفزيون
“affaire conclue ” في نسخة مغربية
حلقات البرنامج ستصور خلال أسابيع لصالح “دوزيم” واللمسة المغربية ستكون حاضرة علمت “الصباح” أن القناة الثانية “دوزيم”، ستضيف إلى شبكة برامجها، برنامجا فرنسيا، ويتعلق الأمر بـ”affaire conclue” في نسخته المغربية. وحسب المعلومات المتوفرة فإن شركة “بوبليك برود”، اقتنت حقوق بث البرنامج أخيرا، ما سيمكنها من التكلف بتنفيذأكمل القراءة »
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