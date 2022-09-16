الرياضة
إصابة تغيب أوعلو 40 يوما
تعرض أيوب أوعلو مدافع الاتحاد الزموري للخميسات لكسر في الكتف، خلال مباراة فريقه أمام شباب المسيرة الأسبوع الماضي بملعب 20 شتنبر بالخميسات، في افتتاح منافسات القسم الوطني الثاني، التي انتهت بالتعادل دون أهداف. وحددت مدة غياب أوعلو الذي يشغل مركز مدافع أيسر، في 40 يوما عن صفوفأكمل القراءة »
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