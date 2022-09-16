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مجتمع

شروط‭ ‬مباراة‭ “‬تشعل‭” ‬المياه‭ ‬والغابات

منذ 21 ثانية
رفضت‭ ‬الجامعة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬وزارة‭ ‬الفلاحة‭ (‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬والغابات‭)‬،‭ ‬لاختيار‭ ‬المرشحين‭ ‬لمباراة‭ ‬توظيف‭ ‬لولوج‭ ‬المعهد‭ ‬الملكي‭ ‬للتقنيين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬والغابات‭.‬ ووصفت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬نفسها‭ ‬الشروط‭ ‬الموضوعة‭ ‬لاجتياز‭ ‬المباراة،‭ ‬بالتمييزية‭ ‬ضد‭ ‬النساء،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬أيام‭ ‬27‭ ‬و28‭ ‬و29‭ ‬يوليوز‭أكمل القراءة »

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