مجتمع
شروط مباراة “تشعل” المياه والغابات
رفضت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الشروط التي وضعتها وزارة الفلاحة (قطاع المياه والغابات)، لاختيار المرشحين لمباراة توظيف لولوج المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات. ووصفت مصادر من الجامعة نفسها الشروط الموضوعة لاجتياز المباراة، بالتمييزية ضد النساء، وهي التي تم الإعلان عنها أيام 27 و28 و29 يوليوزأكمل القراءة »
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