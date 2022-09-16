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منذ 8 ثواني
إليسا تقاضي برجي تقدمت الفنانة إليسا عن طريق وكيلها القانوني بدعوى قضائية ضد الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي، تتهمهما بالاعتداء على حقوق الملكية الفنية والأدبية الخاصة بأغنية “أنا وبس”. وجاء في البيان الصادر عن محامى إليسا أن زياد برجي وأحمد ماضي تنازلا عن كامل حقوقهما الفنيةأكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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