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أســــــرة

الأبواب‭ ‬المنزلية

منذ 39 ثانية
‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الألوان‭ ‬الكلاسيكية‭         (‬خاص‭)‬
تعتبر‭ ‬الأبواب‭ ‬الداخلية‭ ‬للمنزل‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬الديكور،‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬الديكور‭ ‬قيمة‭ ‬أكثر‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬أنماط‭ ‬مختلفة‭ ‬منه‭ ‬مثل‭ ‬العصرية‭ ‬والكلاسيكية‭.‬ ومن‭ ‬خلال‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬عرفها‭ ‬مجال‭ ‬الديكور‭ ‬المنزلي،‭ ‬فإن‭ ‬الأبواب‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مجرد‭ ‬ألواح‭ ‬خشبية‭ ‬تفتح‭ ‬وتغلق،‭ ‬بل‭ ‬كثير‭ ‬منها‭ ‬بات‭ ‬عبارة‭أكمل القراءة »

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منذ 39 ثانية


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