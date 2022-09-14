أســــــرة
تفادي العصائر المعلبة
الدكتور الزغاري حذر مرضى السكري منها شدد الدكتور لطفي، اختصاصي في مجال التغذية والرياضة ل”الصباح” على ضرورة الابتعاد عن شرب العصائر المعلبة، نظرا للمشاكل الصحية الناتجة عنها. وقال الدكتور الزغاري إنه توجد أنواع كثيرة من العصائر المعلبة، منها ما هو عبارة عن فواكه معصرة وأخرى لا تحتويأكمل القراءة »
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