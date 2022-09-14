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أســــــرة

تفادي‭ ‬العصائر‭ ‬المعلبة

منذ 33 ثانية
‭ ‬ينبغي‭ ‬تفادي‭ ‬تقديمها‭ ‬للأطفال‭          (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬حذر‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬منها شدد‭ ‬الدكتور‭ ‬لطفي،‭ ‬اختصاصي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬والرياضة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬شرب‭ ‬العصائر‭ ‬المعلبة،‭ ‬نظرا‭ ‬للمشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬الناتجة‭ ‬عنها‭.‬ وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬إنه‭ ‬توجد‭ ‬أنواع‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬العصائر‭ ‬المعلبة،‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬فواكه‭ ‬معصرة‭ ‬وأخرى‭ ‬لا‭ ‬تحتوي‭أكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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