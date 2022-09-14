الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “الوقت عدّاد صادق، لكنه لا يكذب إلا عندما يحسب من أعمارنا أعواما لم نعش منها سوى أيام”. اليوسفي كتبت السيناريست فاتن اليوسفي تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها ” الشعر الرمادي هو أرشيف من الماضي”. العابد كتبت الفنانة عبيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا