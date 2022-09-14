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الصباح الفني

قالوا

منذ 25 ثانية
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الوقت‭ ‬عدّاد‭ ‬صادق،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يكذب‭ ‬إلا‭ ‬عندما‭ ‬يحسب‭ ‬من‭ ‬أعمارنا‭ ‬أعواما‭ ‬لم‭ ‬نعش‭ ‬منها‭ ‬سوى‭ ‬أيام‭”.‬ اليوسفي كتبت‭ ‬السيناريست‭ ‬فاتن‭ ‬اليوسفي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ ” ‬الشعر‭ ‬الرمادي‭ ‬هو‭ ‬أرشيف‭ ‬من‭ ‬الماضي‭”.‬ العابد كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬عبير‭أكمل القراءة »

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