أســــــرة
”أوف وايت” تختار شفشاون لتقديم تشكيلتها
اختارت العلامة التجارية الإيطالية “أوف وايت” شفشاون، لعرض وتقديم تشكيلة موسم الخريف والشتاء المقبل، الخاصة بالنساء والرجال أيضا. ونشرت “أوف وايت” الشهيرة في مجال الموضة، صورا ترويجية على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منها “فسيبوك” و”إنستغرام”، قدمت من خلالها التشكيلة الخريفية والشتوية الجديدة، والتي تضم ملابس ومستحضراتأكمل القراءة »
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