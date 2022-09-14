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أســــــرة

‭”‬أوف‭ ‬وايت‭” ‬تختار‭ ‬شفشاون‭ ‬لتقديم‭ ‬تشكيلتها

منذ 28 ثانية
من‭ ‬تشكيلة‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭                (‬خاص‭)‬
اختارت‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الإيطالية‭ “‬أوف‭ ‬وايت‭” ‬شفشاون،‭ ‬لعرض‭ ‬وتقديم‭ ‬تشكيلة‭ ‬موسم‭ ‬الخريف‭ ‬والشتاء‭ ‬المقبل،‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنساء‭ ‬والرجال‭ ‬أيضا‭.‬‭ ‬ونشرت‭ “‬أوف‭ ‬وايت‭” ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموضة،‭ ‬صورا‭ ‬ترويجية‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬منها‭ “‬فسيبوك‭” ‬و‭”‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬قدمت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬التشكيلة‭ ‬الخريفية‭ ‬والشتوية‭ ‬الجديدة،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬ملابس‭ ‬ومستحضرات‭أكمل القراءة »

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