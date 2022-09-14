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أســــــرة

بذلة‭ ‬بألوان‭ ‬ترابية‭ ‬للخريف

منذ 25 ثانية
يمنح‭ ‬اطلالة‭ ‬مميزة‭       (‬خاص‭)‬
يقترح‭ ‬خبراء‭ ‬الموضة،‭ ‬استعدادا‭ ‬لموسم‭ ‬الخريف‭ ‬المقبل،‭ ‬اختيار‭ ‬بذلة‭ ‬بألوان‭ ‬ترابية،‭ ‬لأنها‭ ‬من‭ ‬صيحات‭ ‬الموضة‭ ‬الراقية‭ ‬والأنيقة‭ ‬التي‭ ‬تلقى‭ ‬رواجا‭ ‬ملفتا‭.‬ ويؤكد‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الأزياء‭ ‬العالمية،‭ ‬قدمت‭ ‬بذلات‭ ‬بموديلات‭ ‬مختلفة،‭ ‬لتناسب‭ ‬جميع‭ ‬الأذواق،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يشد‭ ‬الانتباه‭ ‬أنها‭ ‬اعتمدت‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬الألوان‭ ‬الترابية،‭أكمل القراءة »

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