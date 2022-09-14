أســــــرة
بذلة بألوان ترابية للخريف
يقترح خبراء الموضة، استعدادا لموسم الخريف المقبل، اختيار بذلة بألوان ترابية، لأنها من صيحات الموضة الراقية والأنيقة التي تلقى رواجا ملفتا. ويؤكد الخبراء أن الكثير من دور الأزياء العالمية، قدمت بذلات بموديلات مختلفة، لتناسب جميع الأذواق، لكن ما يشد الانتباه أنها اعتمدت فيها على درجات الألوان الترابية،أكمل القراءة »
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