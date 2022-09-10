ملف الصباح
حكمة المال في عرف الفلاسفة
كتاب لباسكال بروكنر يتأمل حضور المادة في الحياة اليومية في كتابه “حكمة المال” يرى الكاتب الفرنسي باسكال بروكنر أن المال يتقدم من حيث الأهمية حيث تتراجع الحكمة، بمعنى أنه كلما تراجعت فضيلة الحكمة وتقلص دورها، تقدم المال في احتلال مواقع التأثير الأولى. ويشكل هذا الكتاب قراءة فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا