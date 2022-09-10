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حكمة المال في عرف الفلاسفة

منذ ساعتين
كتاب لباسكال بروكنر يتأمل حضور المادة في الحياة اليومية في كتابه “حكمة المال” يرى الكاتب الفرنسي باسكال بروكنر أن المال يتقدم من حيث الأهمية حيث تتراجع الحكمة، بمعنى أنه كلما تراجعت فضيلة الحكمة وتقلص دورها، تقدم المال في احتلال مواقع التأثير الأولى. ويشكل هذا الكتاب قراءة فيأكمل القراءة »

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منذ ساعتين


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