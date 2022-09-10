fbpx
الأولى

التحقيق في “إحسان” برلماني بمليارين

منذ ساعتين
أقر في اعتراف بدين بتسليم المبلغ لامرأة مسنة “نقدا” واقتنى مسكنها من مزاد علني جر اعتراف بدين، بقيمة مليارين، على وجه “الإحسان”، مستشارا برلمانيا من الأصالة والمعاصرة، إلى ردهات النيابة العامة، بعدما أحيلت شكاية ضده على الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، للتحقيق في جرائم النصب والاحتيالأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.