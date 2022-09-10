الأولى
التحقيق في “إحسان” برلماني بمليارين
أقر في اعتراف بدين بتسليم المبلغ لامرأة مسنة “نقدا” واقتنى مسكنها من مزاد علني جر اعتراف بدين، بقيمة مليارين، على وجه “الإحسان”، مستشارا برلمانيا من الأصالة والمعاصرة، إلى ردهات النيابة العامة، بعدما أحيلت شكاية ضده على الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، للتحقيق في جرائم النصب والاحتيالأكمل القراءة »
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