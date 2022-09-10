الأولى
مافيا العقار تورط موثقا
ورط زعيم مافيا عقار متورط في السطو على عقارين بسطات قيمتهما الملايير، موثقا، ادعى خلال تحرير عقد بيع أن المعني حضر إلى مكتبه رفقة شخص آخر وأنجز لهما معاملات عقارية، إلا أن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلصت إلى أنه يقيم بأوربا ولم يدخل المغرب منذ 2016.أكمل القراءة »
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