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وطنية

التغطية الصحية والدخول المدرسي يهيمنان على مجلس الحكومة

منذ 4 دقائق
هيمنت التغطية الصحية والدخول المدرسي على أشغال المجلس الحكومي الذي ترأسه، أمس (الخميس)، عزيز أخنوش، إذ خصص لتقديم عرضين حول مستجدات الدخول المدرسي 2022-2023، والآخر في شأن الحصيلة الحكومية بالبرلمان. وأكد رئيس الحكومة على العناية التي توليها الحكومة للتشريع باعتباره مدخلا أساسيا لتنفيذ البرنامج الحكومي ومواكبة مختلفأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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