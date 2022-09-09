وطنية
التغطية الصحية والدخول المدرسي يهيمنان على مجلس الحكومة
هيمنت التغطية الصحية والدخول المدرسي على أشغال المجلس الحكومي الذي ترأسه، أمس (الخميس)، عزيز أخنوش، إذ خصص لتقديم عرضين حول مستجدات الدخول المدرسي 2022-2023، والآخر في شأن الحصيلة الحكومية بالبرلمان. وأكد رئيس الحكومة على العناية التي توليها الحكومة للتشريع باعتباره مدخلا أساسيا لتنفيذ البرنامج الحكومي ومواكبة مختلفأكمل القراءة »
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