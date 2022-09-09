الرياضة
رسالة رياضية: الأمن لا يكفي
ظلت الروح الرياضية طاغية ومسيطرة على المنافسات والتظاهرات منذ زمن بعيد، حتى أصابها مرض التعصب والعنف بكل أشكاله وتجلياته. لم يعد عشاق المستديرة يستمتعون بمشاهدة المباريات، كما في السابق، ولم تعد الكرة وسيلة لترويج قيم التعايش والتسامح، بل تحولت مبارياتها إلى فضاء لتفريغ العقد والأمراض النفسية. إنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا