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الصباح الفني

سورينتينو‭ ‬يترأس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مهرجان‭ ‬مراكش

منذ 40 ثانية
باولو‭ ‬سورينتينو‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للفيلم‭ ‬بمراكش،‭ ‬ترؤس‭ ‬باولو‭ ‬سورينتينو‭ ‬المخرج‭ ‬الإيطالي،‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬للمهرجان،‭ ‬والتي‭ ‬ستنعقد‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬نونبر‭ ‬لتستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬ وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬إن‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬ستمنح‭ ‬النجمة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمهرجان‭ ‬لواحد‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬فيلما‭ ‬طويلا‭ ‬مشاركا‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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