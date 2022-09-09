الصباح الفني
سورينتينو يترأس لجنة تحكيم مهرجان مراكش
أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ترؤس باولو سورينتينو المخرج الإيطالي، لجنة تحكيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان، والتي ستنعقد ابتداء من 11 نونبر لتستمر إلى غاية 19 من الشهر ذاته. وقالت إدارة المهرجان إن لجنة التحكيم ستمنح النجمة الذهبية للمهرجان لواحد من 14 فيلما طويلا مشاركا فيأكمل القراءة »
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