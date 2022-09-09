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حوادث

انتحار طالبة تمريض بتازة

منذ 3 دقائق
فتحت مصالح الأمن بتازة بحثا في ظروف وأسباب انتحار طالبة بمؤسسة خاصة للتمريض، أخيرا، بعدما رمت بنفسها من الطابق الرابع لعمارة سكنية بشارع مولاي يوسف، في ثاني حالة بالمدينة بعد محاولة انتحار شخص صعد إلى عمود كهربائي. وحسب مصادر “الصباح”، فوجئ مارة بالشارع بسقوط الطالبة وعمرها 26أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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