حوادث
8 سنوات لمتهمين بالسرقة بالعنف
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك من أجل جناية السرقة الموصوفة، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا. وكشفت مصادر أمنية أن الضابطة القضائية توصلت بشكاية، أفاد فيها صاحبها أن دراجته النارية، تعرضت للسرقة من قبلأكمل القراءة »
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