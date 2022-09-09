حوادث
إدانة حارس أمن سرق محجوزات بابتدائية تاركيست
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، حكما يقضي بإدانة حارس أمن خاص كان يشتغل بالمحكمة الابتدائية بتاركيست، بالسجن خمس سنوات نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم. وقضت الغرفة ذاتها بمؤاخذة متهمين آخرين من أجل ما نسب إليهما وأدانتهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 1500أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا