حوادث
حجز لحوم فاسدة ببني ملال
كانت معدة للتوزيع على الجزارين وتدخل السلطة المحلية أجهض العملية أوقف قائد الملحقة الإدارية السادسة بالنيابة بمعية عناصر تابعة لمركز حفظ الصحة مشتبها فيه، الاثنين الماضي، بمحاذاة شارع محمد الخامس، بعد عملية نقل كميات من اللحوم وأحشاء البقر على متن سيارة خاصة، بهدف ترويجها في محلات تروجأكمل القراءة »
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