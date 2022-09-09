حوادث
البرلماني الفايق متهم بالاتجار في البشر
أحال قاضي التحقيق بابتدائية فاس، ملف اتهام البرلماني التجمعي رشيد الفايق بالاعتداء الجنسي على فتاة، على الوكيل العام للملك، بعد أن قرر عدم الاختصاص النوعي للبت فيه، بعدما تأكد من أن الأفعال المنسوبة إليه ليست جنحا وتكتسي طابعا جنائيا لأنها تتعلق بالاغتصاب والاتجار في البشر. وأحال القاضيأكمل القراءة »
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