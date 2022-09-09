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التعليم… تحدي الجودة والإدماج

منذ 30 ثانية
موسم دراسي جديد لاختبار نجاعة النموذج التنموي وخارطة الطريق وسط استمرار تداعيات الأزمة تختبر الحكومة نجاعة خارطة الطريق الجديدة لمنظومة التعليم والتربية والتكوين، المستمدة من روح النموذج التنموي، الذي ترأس لجنة إعداده، الوزير الحالي نفسه للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ما يجعل التحديات أكبر في إنجاح هذاأكمل القراءة »

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منذ 30 ثانية


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