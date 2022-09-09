الأولى
اعتقال أستاذ افتض بكارات تلميذاته
كمين أسقطه بالبيضاء وجل ضحاياه قاصرات بالسنة الأولى باكلوريا يجري قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء أبحاثا، في إطار التحقيق الإعدادي، مع أستاذ للغة الفرنسية كان يزاول مهامه بمؤسسة خاصة توجد بشارع ابن سينا، غير بعيد عن مركب محمد الخامس، وسمسار شقق مفروشة ينشط بالمعاريف. وأحيل المتهمان على الوكيلأكمل القراءة »
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