الأولى
محاكمة “منتخب كبير” باستنزاف المصايد
محكمة الداخلة تبين لها أن عقوبة رئيس “تعاونية” وهمية تتجاوز سنتين في تطور مثير لملف التعاونيات المعيشية، المسؤولة عن استنزاف المخزون السمكي بالأقاليم الجنوبية، قررت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب، أمس (الخميس)، إحالة قضية رئيس تعاونية يعد أحد كبار المنتخبين بالجهة، على محكمة الاستئناف، بعدما تبينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا