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محاكمة “منتخب كبير” باستنزاف المصايد

منذ 5 دقائق
محكمة الداخلة تبين لها أن عقوبة رئيس “تعاونية” وهمية تتجاوز سنتين في تطور مثير لملف التعاونيات المعيشية، المسؤولة عن استنزاف المخزون السمكي بالأقاليم الجنوبية، قررت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب، أمس (الخميس)، إحالة قضية رئيس تعاونية يعد أحد كبار المنتخبين بالجهة، على محكمة الاستئناف، بعدما تبينأكمل القراءة »

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