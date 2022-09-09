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حوادث

إيقاف متهم بالابتزاز الجنسي بأكادير

منذ 41 ثانية
أطاحت مصالح الدرك الملكي بمركز القليعة في عمالة إنزكان آيت ملول، بمتورط في ابتزاز أشخاص بعد تهديدهم بنشر صور لهم مخلة بالحياء، وفي وضعية غير عادية. وأحالت الضابطة القضائية لدرك القليعة المتهم على النيابة العامة في حالة اعتقال، بعد أن تم ضعه رهن تدابير الحراسة النظرية والاستماعأكمل القراءة »

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منذ 41 ثانية


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