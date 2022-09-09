أسواق
الدخول المدرسي…”بيزنس” بالملايير
ناشرون وأرباب مؤسسات تعليم خاصة يستنزفون جيوب آباء وأولياء التلاميذ تحول الدخول المدرسي إلى فرصة للفاعلين في قطاع إنتاج وبيع اللوازم المدرسية ومؤسسات التعليم الخاصة، لتحقيق أرباح بالملايير واستنزاف جيوب أرباب الأسر. وتشكل بداية الموسم الدراسي هاجسا بالنسبة إلى أغلب الأسر، إذ بالإضافة إلى تكاليف التسجيل التيأكمل القراءة »
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