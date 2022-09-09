ملف الصباح
بنموسى يجرب وصفة جديدة
خارطة طريق من روح النموذج التنموي والتعليم كلف 7740 مليارا في 2022 تميز الموسم الدراسي الجديد 2022 و2023، بمتغيرات قليلة، وطموح كبير في إحداث تحول يمس بجوهر التعلم واكتساب المعارف بالنسبة ل7.9 ملايين تلميذ الذين سيدرسون في 11 ألف مؤسسة تعليمية، وتخصيص حصص يومية للاستدراك الدراسي بعدأكمل القراءة »
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